Bandidos que assaltaram carros-fortes deixaram R$ 200 mil durante fuga

foto: reprodução

O grupo composto por 10 homens que assaltou três carros-fortes no quilômetro 90 da BR-230, nas proximidades da cidade de Caldas Brandão, no Agreste paraibano, nesta sexta-feira(17), abandonou R$200 mil no momento da fuga.

O dinheiro foi deixado dentro de um carro Hyundai HB20. No veículo, a Polícia Civil encontrou vários grampos que seriam utilizados para impedir perseguição policial.

A Policia Civil ainda não tinha informações precisas do valor total levado pelo grupo, porém suspeita que foram milhões.