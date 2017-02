Bandido rouba R$ 8 mil de correspondente bancário em Campina e agride proprietário

Um correspondente bancário localizado por trás do Shopping Luiza Motta, no bairro do Catolé, foi assaltado nessa segunda-feira, 6.

Segundo informações do boletim do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) um homem armado em uma bicicleta, trajando bermuda jeans, camiseta vermelha e uma mochila nas costas, chegou ao local por volta das 7h e anunciou o assalto.

Durante a ação, o bandido obrigou o proprietário a abrir o cofre do correspondente e do local foi roubada a quantia de R$ 8 mil.

Antes de sair do local, o acusado ainda deu coronhas no dono do estabelecimento. Ele foi socorrido pelo Samu.

Até o momento ninguém foi preso.

.