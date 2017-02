Bancários aposentados da Paraíba podem ser consultores do Sebrae

O Sebrae encerra nesta quarta-feira (15) as inscrições para o edital de consultores de crédito destinado, exclusivamente, a bancários aposentados com, no mínimo, 60 anos e que tenham trabalhado por pelo menos dez anos como analistas de crédito ou gerentes de contas de pessoa jurídica, especialmente atendendo micro e pequenas empresas. Ao todo, são 510 vagas para todo o país. Para Paraíba estão sendo oferecidas 12 vagas.

A instituição está formando uma rede nacional de consultores financeiros com o objetivo de auxiliar empresários de micro e pequenas empresas a conseguirem financiamento para capital de giro. As inscrições podem ser feitas no site do Sebrae www.sebrae.com.br/credenciamento-credito.

“Esta iniciativa do Sebrae é um incentivo para profissionais experientes que já saíram do mercado de trabalho e que podem contribuir de maneira significativa com as micro e pequenas empresas, orientando os empresários sobre financiamentos em bancos, melhorando a capacidade de investimento dos pequenos negócios”, disse o superintendente do Sebrae Paraíba, Walter Aguiar.

De acordo com o edital, os consultores vão orientar os empresários e avaliar a capacidade de pagamento dos pequenos negócios. Os selecionados firmarão contrato com o Sebrae até dezembro de 2018.

A remuneração será de R$ 453,00 para cada empresa atendida e os consultores poderão trabalhar na própria casa. Ao final de cada consultoria, deverá ser emitido um relatório comprovando o trabalho. Cada consultor deverá atender, em média, 10 empresas por mês, podendo ter a complementação da renda mensal em cerca de R$ 4.530,00.

Com essa iniciativa, o Sebrae pretende atender mais de 70 mil micro e pequenas empresas que necessitam de orientação para contrair financiamentos em bancos, visando a melhoria da capacidade de investimento dos pequenos negócios. Além disso, a abertura de novas vagas para consultores prestigia uma categoria de profissionais com expertise e capacidade técnica.

Quem pode se inscrever

– Aposentado do sistema bancário.

– Estar com 60 anos ou mais.

– Ter experiência bancária nas seguintes áreas:

Gerente de clientes pessoa jurídica

Gerente de clientes micro e pequenas empresas

Gerente geral de agência com clientes pessoa jurídica

Analista de crédito

Analista de crédito de micro e pequenas empresas

Dúvida e informações: credenciamento-aposentados@sebrae.com.br