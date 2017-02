Bancada do PMDB no Senado decide no voto o presidente da CCJ

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), declarou que registrará todas as indicações do partido para as comissões da Casa até às 15h desta quarta-feira. Ele confirmou que a votação na bancada para definir quem ficará com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça será realizada às 14h. Foto: Jane de Araújo/ Agência Senado Renan disse que vai fazer um apelo para que os outros líderes façam o mesmo. Estão na disputa os senadores Raimundo Lira (PB), Edison Lobão (MA) e Marta Suplicy (SP). *fonte: radioestadao . Facebook

