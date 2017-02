Atendimento do Trauma de João Pessoa vai ser reforçado no período do Carnaval

O Carnaval de João Pessoa se difere de outras Capitais por possuir eventos antes, durante e pós-Carnaval. Para melhor atender a população local e flutuante durante as festividades, o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, reforçou a equipe multiprofissional que vai ficar de sobreaviso, como também o estoque de medicamentos e material para cirurgias. Segundo o gerente médico da unidade de saúde, Fagner Dantas, o fluxo de atendimento só volta a diminuir uma semana após a festa do Rei Momo. Fagner Dantas explica que todos os anos, durante o período carnavalesco, o hospital muda a rotina, porque geralmente há um aumento da demanda de atendimentos. “Neste período os foliões se soltam, ficam mais tempo nos bares, praças e praias, por conta disso, acaba aumentando o número de ocorrências. Também providenciamos o abastecimento no estoque de remédios da nossa farmácia e material cirúrgico. A população pode ficar tranquila que estamos preparados para recebê-los de forma adequada, caso precise do nosso atendimento”, completou. O gerente médico chama a atenção para que a população só procure a unidade hospitalar se for casos de urgência e emergência. “Vamos ser criteriosos e rigorosos com relação à forma de admissão na instituição, no sentido de priorizar o verdadeiro perfil do hospital, em casos de urgências e emergências. Os casos corriqueiros de atendimento clínicos decorrente da época carnavalesca como alcoolismo, ressaca, intoxicação alimentar, entre outros, devem ser atendidos em outras unidades hospitalares e Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, explicou. Perfil – O complexo hospitalar atende, exclusivamente, emergência e urgência, vítimas de trauma (acidentes e desastres), violência (física e sexual), queimadura e doenças clínicas em suas fases agudas (AVC e hemorragias digestivas). A instituição funciona ininterruptamente e o número do telefone é 3216-5700. Facebook

