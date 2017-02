Associação de Esposas de PMs da Paraíba não descarta possibilidade de greve

A presidente da Associação de Esposas, Mães e Pensionistas de Policiais Militares da Paraíba, Zoraide Gouveia, comentou sobre a movimentação em torno da Polícia Militar e disse que a luta é pela dignidade, por melhores condições de trabalho e por melhorias salariais.

A presidente afirmou que as esposas e mães de policiais militares são diretamente afetadas com as condições que seus maridos ou filhos trabalham.

Foto: Reprodução/ Facebook

Zoraide destacou que não existe um hospital que ofereça abatimento nos serviços de saúde e disse que as horas extras dos policiais não estão sendo repassadas.

Ela também disse que a informação de que houve 75% de aumento é falsa e que existiu 12% de aumento ao longo dos sete anos do governo atual, sendo concedido 0% no ano de 2016.

– Os governantes não têm nenhum compromisso com a segurança pública. Não aguentamos mais isso. O que estamos buscando são os direitos dos nossos maridos e filhos. Não estamos buscando só por salário, mas por dignidade – afirmou.

Zoraide destacou que a associação nasceu da necessidade que as esposas, mães e pensionistas notaram de expor sua indignação diante da atual situação.

Ela também ressaltou que não descarta a possibilidade de declaração de greve, caso não exista diálogo junto ao governo do Estado.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

.