Aesa rebate declarações de que açude não pode receber águas da transposição

O presidente da Aesa, João Fernandes, se pronunciou sobre declarações feitas pelo engenheiro Alexandre Costa à imprensa da cidade de Cajazeiras, no Sertão paraibano.

Segundo Alexandre, o açude de Engenheiro Ávidos não teria condições de receber as águas da transposição do Rio São Francisco porque a estrutura do manancial não suporta mais grandes cargas de água.

– Tem muita gente na Paraíba comentando jogo sem ir a campo, falando de projeto que não conhece. A transposição do São Francisco foi planejada pelo que há de melhor no Brasil e até no mundo. Não tem criança fazendo plano de transposição das águas do São Francisco. As barragens do Dnocs que estão integrada ao programa de integração do São Francisco serão recuperadas ou modernizadas porque, a parti da transposição, não teremos operação sequer manual das caixas de passagem das águas – criticou João.

Fernandes afirmou que problemas com relação ao esgoto do município de Monteiro estão sendo resolvidos com prazo estabelecido. Entretanto, apareceu um novo problema na cidade.

Segundo o presidente, a população ao invés de ligar água na rede de esgoto que estava à frente das residências ligou nos fundos dos quintais, que davam para o canal das águas pluviais do município.

– Isso obrigou a Cagepa fazer uma nova rede de esgoto de 960 metros. A galeria que traz a água do São Francisco, a galeria nova e complementar para drenagem das águas das chuvas e as casas que estão mais para o lado da cidade também teve um problema. A Cagepa está fazendo atrás do fundo do quintal de todas essas casas para drenar essa água, despejar na rede de esgoto que já existe e na nova rede de esgoto– falou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.