Aesa prevê chuvas ocasionais para a faixa litorânea no fim de semana

A Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) mantém a previsão de chuvas ocasionais com nebulosidade variável para a faixa litorânea, neste fim de semana – sábado (18) e domingo (19).

Para as demais regiões que compõem o setor leste do Estado, Agreste e Brejo, a previsão é de apenas nebulosidade variável.

A região do Cariri-Curimataú deverá ter nebulosidade variável. Já Alto Sertão e Sertão, chuvas isoladas com nebulosidade variável.

No Agreste, a temperatura máxima deverá chegar aos 32º C e a mínima, aos 22º C. Confira a temperatura para as demais regiões do Estado:

Litoral – máxima de 31º C e mínima de 25º C

Brejo – máxima de 29º C e mínima de 21º C

Cariri-Curimataú – máxima de 33º C e mínima de 22º C

Alto Sertão – máxima de 35º C e mínima de 23º C

Sertão – máxima de 35º C e mínima de 23º C

