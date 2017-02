Adolescente é apreendido sob suspeita de tráfico de drogas em João Pessoa

A Polícia Militar continua intensificando as ações no bairro da Ilha do Bispo, em João Pessoa.

Na noite dessa quarta-feira (15) apreendeu um adolescente de 17 anos em flagrante.

Foto: Secom/PB

Ele estava com maconha em trouxinhas prontas para a venda e também em tabletes, bem como duas balanças de precisão e dinheiro trocado.

A apreensão foi realizada por policiais da Força Tática do 1º Batalhão, na frente do condomínio residencial Sassá, onde o suspeito estaria iniciando as vendas do período da noite.

Ele foi levado para a Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.

