Acusado é preso e confessa ter mandado matar a própria mulher

Esta semana, a Polícia Civil conseguiu desvendar o assassinato da comerciante Aline Albuquerque da Silva, morta a tiros no bairro de Bodocongó, em Campina Grande.

Na manhã deste sábado (11) a polícia conseguiu prender o homem que seria o mandante do crime.

Foto: Reprodução/ TV Paraíba

Luciano Mota do Nascimento, de 44 anos, era esposo da vítima e, segundo a polícia, teria contratado dois homens, que também foram presos, para assassinar Aline.

Luciano foi preso na cidade de Paulista, em Pernambuco, numa ação de policiais daqui da Paraíba e do estado vizinho.

Na época do crime, a polícia investigava a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas, depois, descobriu que o marido da vítima teria envolvimento na morte.

Um detalhe é que a vítima foi morta na frente dos filhos, e Luciano, acusado de ser o mandante do crime, também estava com ela no momento do assassinato.

Hoje, depois de preso, o suspeito confessou ter participação no crime.

*Com informações da TV Paraíba.

