Açude Mãe D’água pode entrar em colapso neste semestre

Os paraibanos que residem no Sertão do Estado estão sofrendo com o possível colapso hídrico que está prestes a acontecer. Isso porque as obras da transposição das águas do rio São Francisco estão atrasadas na região e os açudes estão secos.

O gerente executivo de Operações de Mananciais da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), Gerald Sousa, falou que os reservatórios de Coremas e Mãe D’água se encontram em uma situação complicada.

Foto: Reprodução/ TV Paraíba

– Está mais complicada ainda porque, na verdade, é a maior população abastecida do Sertão e ainda não deu uma recarga de água. O Coremas está no volume morto, não está sendo mais utilizado para abastecer esses municípios e a Mãe D’água não pegou nada de água significativa. Infelizmente, se não entrar água e um volume significativo nesses meses do período chuvoso, vai entrar em colapso acho que no mês de abril – frisou.

Gerald salientou que a perspectiva é que o Eixo Norte da transposição seja concluído no final deste ano.

– Esperamos ainda que vai dar alguma chuva e uma recarga mínima para manter o abastecimento até 2018. Essa é nossa esperança, nossa expectativa – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

