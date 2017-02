Abertura do Folia de Rua arrasta multidão ao Ponto de Cem Réis, em João Pessoa

fotos: Secom/JP

A folia está liberada na capital da Paraíba. Com homenagem aos cem anos do samba, a reunião de vários blocos, artistas e a presença de milhares de pessoas no Ponto de Cem Réis, Centro, para festejar a 30ª edição do Folia de Rua que foi aberta oficialmente na noite desta sexta-feira (17).

Até o próximo dia 24, o projeto, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), promete levar alegria e irreverência aos pessoenses e turistas, numa das prévias carnavalescas mais animadas do país.

O prefeito em exercício de João Pessoa, Manoel Junior, participou da abertura e destacou o apoio da gestão municipal para fazer com que o evento possa atender as expectativas dos foliões.

“Queremos que todos possam se divertir com muita tranquilidade, tanto as pessoas que residem na cidade quanto as pessoas que nos visitam. É para isso que a gente trabalha, colocando a participação de várias secretarias no evento”, disse.

O frevo e as tradicionais marchinhas de Carnaval embalaram os desfiles dos blocos – dezenas deles -, que se misturaram pelas ruas e avenidas, levando alegria ao Centro.

Já o samba contou com a participação de artistas locais e a maestria de Dudu Nobre para celebrar cem anos de sua existência. “Uma honra muito grande subir ao palco com os sambistas daqui de João Pessoa para uma noite tão especial.

O Carnaval da cidade está crescendo muito e é uma alegria imensa poder participar dele”, destacou Dudu Nobre. A noite de abertura ainda foi animada pela Orquestra Splok, Helo Nascimento, Dandara Alves e Preto Neto.

O Folia de Rua é uma grande festa popular e democrática, onde os foliões manifestam alegria de formas variadas. Há quem não goste de se fantasiar para cair na folia. Jocileide Abreu, por exemplo, que estava acompanhada de um grupo de amigos.

Mesmo sem fantasia, ela aproveitou muita a festa. “Estou adorando. O Carnaval de João Pessoa é tudo de bom, com pessoas animadas, bem organizado e bem tranquilo. Dá para curtir a vontade”, disse a foliã que mora em Salvador.

Já tem quem espera o ano inteiro para exibir sua fantasia, como é o caso do artista plástico Teté Leite, que confeccionou seus próprios adereços para fazer bonito no Carnaval da Capital. “Trabalho com arte há 19 anos na cidade e sempre faço as minhas fantasias. É meu jeito de comemorar o Carnaval, sempre com alegria, porque é uma festa que transmite esse sentimento”, afirmou o artista.

Até o final do Folia de Rua, a PMJP estará apoiando o evento através das secretarias de Mobilidade Urbana (Semob), Turismo (Setur), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Fundação Cultural (Funjope), além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).