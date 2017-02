Aberto na FIEP Seminário de Gestão Estratégica das Águas

Foto: Ascom

O Seminário de Gestão Estratégica das Águas é mais um grande evento sediado pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – palco do desenvolvimento do Estado – como costuma enfatizar, o presidente da FIEP e diretor regional do SESI, Francisco de Assis Gadelha.

O auditório estava lotado. Representantes de vários segmentos da sociedade foram convidados a ouvir e discutir sobre questões relacionadas ao uso e a gestão das águas.

Instantes antes do início dos pronunciamentos da solenidade de abertura oficial do evento, o presidente da FIEP assinou o Termo de Cooperação para Promoção da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Paraíba.

O acordo foi firmado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, Sebrae, Instituto Alpargatas, Universidade Federal da Paraíba e FIEP. Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade.

Ela também busca erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, considerada o maior desafio global.

São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que compõe a escala e a ambição desta agenda universal, da qual a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, passa a fazer parte como entidade parceira desta mobilização.

Durante a solenidade de abertura, em seu discurso, após saudar as autoridades, convidados e a Comitiva do Estado do Colorado (EUA), Francisco Gadelha, classificou o seminário como um “momento de extrema emoção” e o ponto de partida para que façamos a decolagem para um novo tempo. O líder empresarial, disse que esta é, sem dúvida, a largada para o desenvolvimento que possibilitará gerar mais emprego e renda para a Paraíba. “Queremos fazer muito mais, com menos água. Fazer tudo com dedicação, empenho e consciência”, afirmou Gadelha.

A palestra de abertura abordou a Liderança do Brasil na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. Na sequência, Carlos Motta, representante da Agência Nacional das Águas – ANA, falou sobre a Visão Nacional do Processo de Gestão da Integração das Bacias.

Encerrando a programação de palestras na parte da manhã, o Diretor Geral Northern Colorado Water Conservancy District, Eric Wilkinson, apresentou o Projeto Colorado Big Thompson, Estados Unidos.