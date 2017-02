Abertas inscrições para cursinho pré-vestibular da UFCG em Campina Grande

foto: Ascom

Estão abertas até sexta-feira, dia 17, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) , as inscrições para o preenchimento de 350 vagas do Programa Pré-Vestibular Solidário (PVS), campus sede. O projeto é voltado para alunos que concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio em escola pública ou na rede privada na condição de bolsista integral.

As inscrições estão sendo realizadas no Hall da Biblioteca Central da UFCG, das 08h30min às 11h30min e das 14h às 17h30min. Serão exigidos: uma foto 3×4, cópias da identidade, CPF, Histórico do Ensino Médio (para quem já terminou), declaração de concluinte (para os que vão concluir o Ensino Médio em 2017), comprovante de residência e o pagamento de uma taxa de R$ 10.

Os candidatos serão selecionados mediante sorteio, a ser realizado no dia 18 de fevereiro, às 14h30min, no Ginásio de Esportes da UFCG. Os sorteados devem confirmar a matrícula de 20 a 24 de fevereiro, das 18h30min às 21h30min, Bloco CA, 1º andar.

As aulas iniciarão no dia 06 de março no Bloco CA, de segunda a sexta-feira, das 18h30min às 21h30min.