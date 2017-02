500 mil famílias regressam ao ´Bolsa Familia´

Mais de meio milhão de famílias beneficiárias do Bolsa Família no passado e que conseguiram renda para sair do programa pediram reingresso em 2016 por causa da crise econômica e do desemprego, destaca neste domingo o jornal O Globo.

O número de famílias que voltam a ser dependentes do programa vem crescendo desde 2012, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social.

A escalada acende o sinal vermelho para o aumento da pobreza após mais de uma década de queda e a necessidade de retomada do crescimento, ainda conforme o jornal.

*fonte: oglobo