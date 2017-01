“Zé Maranhão é minoria dentro do PMDB”, diz Veneziano

Em entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta terça-feira, 17, o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo, declarou o que o presidente da executiva estadual do PMDB, senador José Maranhão, é minoria dentro da legenda.

O parlamentar comentou sobre o “racha” dentro do partido, afirmando que a legenda precisa se reestruturar para poder disputar as eleições de 2018.

O “racha” na legenda aconteceu já nas eleições de 2016, após a direção estadual unir-se, em João Pessoa, ao PSDB e PSD, o que causou revolta em alguns militantes, que se sentiram prejudicados com as decisões da executiva.

Articulado pelo senador Raimundo Lira, o grupo dissidente, que conta com quatro deputados estaduais e três federais, quer o PMDB caminhado em uma linha diferente da que está sendo conduzida pelo senador José Maranhão, presidente estadual do partido.

Veneziano criticou a decisão de José Maranhão em não renovar a aliança de 2014 feita com o governador Ricardo Coutinho, para seguir com o PSDB e PSD, afirmando que foi uma decisão pessoal do presidente da executiva.

– Existe a opinião, claramente minoritária, do senador Zé Maranhão. Zé Maranhão é minoria do PMDB. O desligamento (referindo-se a aliança com o PSB) foi anunciado por ele, em 2016, sem que nós pudéssemos ser ouvidos. É importante a opinião do presidente Zé Maranhão? Sim. Do tesoureiro Antônio de Souza e do deputado federal e vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior? Sim. Mas, eles são minoria – pontuou.