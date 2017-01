Zé Lezin volta em João Pessoa com duas apresentações de Férias do Matuto

O humorista paraibano Nairon Barreto, conhecido por interpretar o personagem Zé Lezin da Paraíba, chega com o show intitulado “Férias do Matuto” na Sala de Concerto (Espaço Cultural), em João Pessoa. São duas apresentações: na quarta (25), às 19h30, e na quinta (26), a partir das 19h00.

No palco, o artista traz para seus fãs, a interpretação de personagens simples, com sotaque típico do nordestino, sem muitos adereços ou extravagâncias. Características que foram essenciais para que Zé Lezin conquistasse o público e se tornasse referência no cenário humorístico.

Serviço:

Data: 25 e 26 de janeiro

Horário: 19h30

Local: Sala de Concerto (Espaço Cultural)

Ingressos: Rayssa Imports (Shopping Tambiá / Mangabeira e Av. João Câncio – Manaira)

Mais informações: 98651-1960