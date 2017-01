Wagner Dorta desmente que rebelião de Patos tenha ligação com Manaus

O secretário da Administração Penitenciária da Paraíba, Wagner Dorta, desmentiu que haja alguma ligação da rebelião ocorrida na penitenciária de Patos, nessa quarta-feira (04), com facções do Peru e com a rebelião que ocorreu em Manaus esta semana.

Em entrevista nesta quinta-feira, 05, o secretário explicou que o caso de Patos é diferente do que aconteceu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

– Não vejo nenhuma relação com o que aconteceu em Patos, em que um preso armado, algo que está sendo apurado em inquérito policial e administrativo, efetuou disparos contra quatro detentos, onde dois morreram e outros dois estão no hospital. A equipe de operações localizou a arma às 21h no interior de uma cela, um revólver calibre 38 – pontuou.

Da Redação