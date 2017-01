Volante torce joelho e desfalca Campinense por até quatro semanas

O ano começou com uma notícia nada boa para o Campinense. Na reapresentação desta segunda-feira (02), no treino da manhã, no Renatão, o volante João Paulo acabou torcendo o joelho esquerdo e deixou a atividade imediatamente.

Na parte da tarde, o jogador foi submetido a um exame de imagem para que o Departamento Médico rubro-negro possa diagnosticar a gravidade da lesão.

Da Redação