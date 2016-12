Virada do ano em Campina terá show pirotécnico às margens do Açude Velho

foto: ascom

Mais uma vez, um grande show pirotécnico marcará a passagem de ano em Campina Grande, às margens do Açude Velho. O réveillon 2016 da programação da Prefeitura tem programada uma queima de fogos num dos cartões-postais da cidade nos primeiros segundos de 2017, na virada do ano, ao longo de 12 minutos.

O show pirotécnico, assim como ocorreu nos três anos anteriores da gestão do prefeito Romero Rodrigues, também ocorrerá nos distritos de Galante e São José da Mata, simultaneamente.

Em relação ao ano passado, por conta de redução de custos, o tempo da queima de fogos será menor, mas a qualidade do espetáculo não será comprometida, segundo o secretário Paulo Roberto Diniz, da Administração.

No total, de acordo com a empresa contratada, a Prefeitura contratou uma tonelada de fogos de artifícios. O custo total do investimento, segundo a Secretaria de Administração Municipal, é da ordem de R$ 80 mil. É aguardada a presença de milhares de pessoas às margens do Açude Velho já no final da noite deste sábado.

Da Redação com Codecom/CG