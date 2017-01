VÍDEO: Volta a chover forte no Cariri paraibano

Após quase duas semanas da ocorrência das primeiras chuvas sobre o solo do semiárido paraibano, as águas voltaram a cair no solo do Cariri.

A precipitação foi registrada no início da noite dessa segunda-feira na cidade de Monteiro.

Veja o vídeo abaixo mostrando o momento da chuva.

Da Redação