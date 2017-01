VÍDEO: Presidente do PP está confiante em Romero e Enivaldo para governar Campina

Afirmando que o PP não está apressado para saber como vai participar da administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande, compondo secretárias, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro disse que a preocupação do partido é para que o prefeito Romero Rodrigues, e o vice Enivaldo Ribeiro, administrem com tranquilidade o município.

Para ele, a dupla Romero e Enivaldo já está dando certo, e os dois vão fazer uma gestão de qualidade para melhoria do povo campinense.

Ele, que através de uma emenda parlamentar conseguiu liberar R$ 9 milhões de recursos financeiros para melhorias no Canal de Bodocongó, informou que vai estar empenhado em todas as esferas públicas para garantir que as águas da transposição do Rio São Franscico consigam abastecer Campina Grande até abril.

Entretanto, Enivaldo Ribeiro disse que está buscando também outras alternativas, para que a cidade tenha outros planos para o abastecimento do compartimento da Borborema.

Confira o depoimento de Agnaldo Ribeiro sobre a posse de Romero e Enivaldo

Da Redação