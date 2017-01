VÍDEO: Ivonete espera que população tenha orgulho da Casa de Félix Araújo

A segunda mulher eleita presidente da Casa de Félix Araújo, vereadora Ivonete Ludgério, empossada neste domingo, 1º, fez um discurso emocionante na Câmara Municipal de Campina Grande.

Em suas palavras, ela disse que, juntamente com o grupo, quer realizar um trabalho nos parâmetros da responsabilidade fiscal, com autonomia e austeridade.

Ivonete ainda disse querer fazer o melhor pela cidade e pede que a “Câmara paute de forma prioritária todos os mais importantes anseios” da sociedade campinense, para que a população tenha orgulho da Casa.

Veja no vídeo abaixo parte do discurso de posse da vereadora Ivonete Ludgério, para a presidência da CMCG no biênio 2017/2018.

Da Redação