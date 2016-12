Vídeo deve ajudar Polícia a identificar assaltantes que mataram empresária, em CG

O vídeo das câmeras de segurança do Centro de Campina Grande devem ajudar a polícia a identificar os bandidos que mataram a empresária Célia Márcia Santos Cirne, 69 anos, no último sábado, 24.

O crime aconteceu na rua Getúlio Vargas, centro campinense, quando Célia deixava a loja Brasil Atacado, de sua propriedade, juntamente com o marido, o médico Valfredo Cirne.

Os bandidos anunciaram o assalto e atiraram contra Célia, fugindo do local em uma moto e levando a bolsa da vítima.

A empresária foi socorrida para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Célia foi sepultado no tarde desse domingo, 25, no cemitério Campo Santo Parque da Paz, Distrito Industrial de Campina Grande, onde foi velado desde a noite do sábado.

FONTE: Da Redação