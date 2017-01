Vice-presidente da APLP cobra repasse para todas as classes de professores

O vice-presidente da Associação dos Professores em Licenciatura Plena do Estado da Paraíba, Odenilson Medeiros, comentou sobre o reajuste para professores de formação de nível médio sugerido pelo MEC e explicou que na Paraíba nenhum professor vai poder ser beneficiado.

Ele citou que esse reajuste é apenas para os professores dos municípios e disse que o estado agrega apenas professores a partir da classe B.

Odenilson ressaltou a importância do governo do Estado reavaliar e conceder o reajuste para todas as classes dos professores, caso contrário, a Paraíba pode ficar em defasagem diante do restante do país.

– É preciso que o governador use de bom senso e repasse o reajuste para todas as classes para diminuir um pouco a defasagem salarial de mais de 16% – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação