Vice-presidente da Aduepb diz que governo federal quer formar mão de obra técnica

O vice-presidente da Adupeb, Leonardo Soares, se pronunciou sobre a reforma do ensino médio proposta pela gestão do presidente Michel Temer afirmando que o governo quer formar mão de obra técnica.

– A mão de obra mais crítica e reflexiva ficaria para as elites, que tem uma formação na escola particular voltada para o estudante ser médico, advogado e engenheiro. Se for formar só com o ensino médio público, os estudantes terão a propensão ao tecnicismo. Os alunos não vão ter uma capacidade crítica, reflexiva e de se contextualizar no meio político – concluiu.

As informações forma veiculadas na Rádio Caturité AM.