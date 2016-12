Vice-prefeito campinense destaca que seu pedido no natal é a segurança

Às vésperas do natal, o vice-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Filho (PSDB), revelou qual pedido faria para Papai Noel neste ano.

– A despeito do tema de hoje ser agenda do Brasil ser corrupção, crise econômica e financeira pediria que as pessoas fossem protegidas, que vivêssemos um tempo de mais segurança nas ruas do Estado, de Campina Grande e da Capital. Acho que é o maior flagelo, não vejo nenhum parlamentar, nem um chefe do Executivo, não vejo isso gerar a preocupação, que ao meu ver, deveria tomar- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM.

Da Redação