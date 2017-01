Vice-governadora visita 25º Salão de Artesanato da Paraíba

fotos: Secom/PB

A vice-governadora Lígia Feliciano esteve, nessa sexta-feira (27), no 25º Salão de Artesanato da Paraíba, na Praça do Povo do Espaço Cultural, em Tambauzinho na Capital, onde conheceu parte dos quase 400 artesãos que expõem diversos tipos de trabalhos produzidos em cooperativas e individualmente. Com o tema “Raiz cultural de um povo”, a edição deste ano do Salão segue até este domingo (29).

“O nosso artesanato é muito rico em beleza e tradição e o Salão de Artesanato mostra cada vez mais produtos de qualidade que por meio da mão desses homens e mulheres são de grande importância para o progresso, emprego, cultura e desenvolvimento do Estado da Paraíba”, destacou Lígia.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio do Programa de Artesanato da Paraíba (PAP), e reúne trabalhos em diversas tipologias, como: algodão colorido, madeira, metal, osso, arte indígena, brinquedos populares, couro, barro, tecelagem, habilidades manuais, fios (crochê, labirinto, renda renascença, macramê, fuxico, bordado, batik), pedra, escama de peixe, cordel, xilogravura, gastronomia de artistas de aproximadamente 80 municípios.

De acordo com Lu Maia, gestora do Programa de Artesanato da Paraíba (PAP), a edição deste ano vem alcançando uma média diária de R$ 52 mil em vendas.

“Considerando as ações e números positivos apresentados, podemos afirmar que o Programa de Artesanato da Paraíba evoluiu consideravelmente nestes últimos dois anos. Não somente no incentivo ao desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento cultural e social dos nossos tão valiosos artesãos. Com mais ações e oportunidades para a classe, pudemos dar maior visibilidade à sua história e ao seu negócio, pois certamente a vida de cada um melhorou”, enfatizou.