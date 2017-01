Vice-governadora se reúne com embaixador para discutir parcerias entre PB e China

A vice-governadora Lígia Feliciano conheceu, no domingo (8), a embaixada do Brasil em Pequim, no primeiro dia da agenda oficial na China. Na ocasião, Lígia teve uma audiência com o embaixador do Brasil na China, Marcos Caramuru de Paiva, quando discutiram a cooperação entre os dois países.

De acordo com a vice-governadora, foi discutido com o embaixador Marcos de Paiva avanços para estreitar parcerias.

“Vamos estudar mais a cooperação diretamente com a Paraíba na forma da geração de energia solar e outras fontes renováveis, também pretendemos possibilitar intercâmbios comerciais e culturais”, adiantou Lígia.

Desde 2011, os dois países têm trabalhado juntos em prol da economia mútua. Foi nesse ano que, juntamente com a Rússia, Índia e África do Sul, foi criado o BRICS, bloco de cooperação entre os países emergentes.

“Somos duas grandes nações, que a cada ano mostra o seu poder perante a economia mundial. Somos dois países que almejam a grandeza, tanto econômica, quanto social. Acredito que essa reunião trará muitos bons frutos ao Brasil e, especialmente, à Paraíba. Estamos aqui para encurtar as distâncias entre a China e a Paraíba, mostrar o que temos a oferecer, formando uma forte parceria”, completou a vice-governadora.

Secom/PB