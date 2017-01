Vice-governadora discute utilização da água do mar para uso doméstico e industrial

A vice-governadora Lígia Feliciano esteve, nesta quarta-feira (18), no Departamento de Água de Hong Kong onde conheceu a técnica de captação de água do mar para uso doméstico e industrial e discutiu a possível aplicação na Paraíba.

Em conversa com o diretor assistente do Departamento, Ir Chau Sai Wai, Lígia discutiu as vantagens do sistema como uma forma sustentável de contornar o problema da falta de recursos hídricos. Do total da água utilizada na ilha chinesa, 22% vêm de reuso do mar.

Hong Kong, assim como os estados nordestinos, sofre com a falta de recursos hídricos: a maior parte da água é trazida, por meio de tubulações, de uma cidade vizinha e um percentual mínimo vem da chuva.

“A população não paga taxa pela água captada do mar, que é usada nos vasos sanitários e indústrias. Visitamos todo o sistema que é relativamente simples: ele faz a captação, uma filtragem e apenas um tratamento químico básico para matar as bactérias. Então a água é canalizada, num sistema independente, que vai servir para os vasos sanitários. Cerca de 88% dos domicílios e empresas utilizam esse sistema”, explanou.

Com a direção do Departamento e os técnicos chineses, Lígia discutiu a possibilidade de implantação de um sistema similar na Paraíba.

“Estamos passando por uma grande seca, são mais de cinco anos sem chover o suficiente para encher os nossos reservatórios. Conhecer a experiência dessa cidade é extremamente importante para ver a sua aplicabilidade na Paraíba. É um projeto que precisamos tirar do papel e que vai beneficiar muita gente. Por isso, convidei os técnicos para uma visita a Paraíba para eles conhecerem a nossa realidade e analisar uma possível aplicação no nosso Estado”, adiantou.