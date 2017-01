Vice-governadora discute cooperação empresarial entre a Paraíba e Xangai

Cumprindo agenda na China, a vice-governadora Lígia Feliciano discutiu, nesta quarta-feira (11), com o vice-presidente da Assembleia Popular de Xangai, Wu Hanmin, termos de cooperação entre a Paraíba e a cidade.

Na ocasião, o representante da população de Xangai se comprometeu a visitar o Estado em sua próxima viagem ao Brasil, a fim de estudar as possibilidades de cooperação entre eles.

Lígia destacou que Xangai está entre as maiores regiões metropolitanas do mundo, sendo o principal centro econômico da China, e que cuja parceria será de extrema importância para a Paraíba.

“Nessa audiência com o vice-presidente da Casa do Povo de Xangai, tive a oportunidade de falar sobre o interesse de fechar cooperações empresariais entre Xangai e a Paraíba. Ele comentou o grande crescimento de Xangai e do interesse em fazer parcerias em infraestrutura e transporte. Ele ainda se comprometeu, em sua próxima vinda ao Brasil, trazer uma comissão à Paraíba e ver qual o potencial e as possibilidades de parcerias”, informou.

Na audiência, a vice-governadora entregou um material de divulgação das potencialidades da Paraíba, inclusive peças do artesanato paraibano.

“Ele ficou muito satisfeito em receber o material, que estava escrito em mandarim, e ficou bastante interessado em conhecer as nossas potencialidades. Acredito que a Paraíba tem muito a oferecer à Xangai, assim como essa bela cidade tem muito que nos oferecer”, afirmou.

Xangai construiu sua economia e prosperidade a partir da sua estratégica posição portuária, mas também se destaca na pesca e na indústria têxtil.

“A China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil e uma potência econômica. Por isso, interessa muito a Paraíba firmar parcerias no setor da indústria, comércio, tecnologia, saúde e turismo”, assinalou.

Secom/PB