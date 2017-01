Veterano, volante destaca mescla de idade no elenco do Botafogo-PB

O volante Robston chegou ao Botafogo-PB com um currículo bastante recheado. Assim como nas chegadas de Michel Alves, Warley e Marcinho, veio para ser ponto de equilíbrio entre experiência e juventude no elenco botafoguense.

Aos 35 anos, o meio-campista acumula passagens por grandes times como Vasco-RJ, Atlético-GO, Atlético-PR, Vitória-BA e Vila Nova-GO. O Belo é o seu terceiro time no Nordeste, onde também vestiu as camisas do Ceará e do Sport-PE.

Leia a matéria completa aqui.

Da Redação