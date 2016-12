Vereadores eleitos querem ‘emendar’ virada do ano e cerimônia de posse na PB

Com o término do ano se aproximando, as câmaras e prefeituras começaram a divulgar as suas programações para as cerimônias de posse dos prefeitos e vereadores eleitos em 2016.

Em Santa Luzia, no Sertão da Paraíba, esse momento, que é de celebração para muitos eleitores e marca o início de um novo ciclo nas gestões municipais, tem provocado polêmica entre a população.

Segundo o atual presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, Hemerson Medeiros (DEM), a solenidade de posse dos 11 vereadores eleitos está marcada para 1h do dia 1º de janeiro, ou seja, minutos após a virada do ano, na própria Casa Legislativa.

O horário provocou a reação de alguns eleitores, que alegam ser um horário inadequado para que a população possa participar da solenidade em que, além da posse dos eleitos, também será realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara.

Já o atual presidente da Casa alegou que essa não é a primeira vez que a cerimônia de posse é realizada durante a madrugada.

“Essa foi uma decisão tomada em conjunto com os vereadores. Coloquei em votação e decidiram por unanimidade”, pontuou o parlamentar ao explicar que “os vereadores acharam por bem tomar posse nesse horário para passar o dia livre e a noite empossar o prefeito”.

Por fim, Hemerson disse que as críticas ao horário da posse “são de meia dúzia de pessoas”, não sendo cogitada uma mudança na programação.

Da Redação