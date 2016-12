Vereadores de Santa Rita revelam que foram chantageados para eleger Mesa Diretora

Um grupo de vereadores eleitos e reeleitos para a Câmara Municipal de Santa Rita (Grande João Pessoa) se envolveram em uma negociata para eleger a nova Mesa Diretora do Poder legislativo.

A negociata só foi revelada e se tornou mais um escândalo na cidade, que já vive um caos administrativo com trocas de prefeitos ao longo do ano, salários atrasados dos servidores, o não pagamento a fornecedores, greves, entre outros fatores, porque os vereadores foram chantageados e resolverem eles mesmos denunciar o fato ao programa Rádio Verdade, da Arapuan FM.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (26) à emissora, os vereadores Flávio Pereira (PSD), Cícero Medeiros (PRB), Vanda de Olavo (PT do B), Bruno de Cicinha (PR), Ivonete Barros (PSD), Sérgio Confecções (PSDB), Gil’s Bar (PSDB), Queiroga (PTN) e Sebastião (PT) revelaram que tiveram que gravar um vídeo para garantir seus votos na eleição dos vereadores Gustavo (PTN) no primeiro biênio e Anésio Miranda (PSB) no segundo para presidentes da Casa.

“Na hora que percebemos que eles estavam armando contra a gente, o prefeito (Emerson Panta/PSDB) e contra Santa Rita, nós recuamos e não aceitamos essa forma como eles estavam nos conduzindo. Felizmente, estamos dando a mão à palmatória para nos desculparmos com a população e dizer que vamos trabalhar pela cidade”, externou o vereador Flávio Pereira (PSD)

Em troca do esquema armado os vereadores teriam um número de assessorias extras e uma certa quantia como verba de gabinete, quando do repasse do duodécimo orçado hoje em de R$ 536 mil.

O fato é que três dos vereadores do grupo (Cícero Medeiros, Sérgio Confecções, Gil’s Bar) resolveram se rebelar contra o acordo e não aceitaram assinar um documento se comprometendo mais ainda a votar nos candidatos, além de dizer que receberam dinheiro, caso contrário, teria o mandato cassado com a divulgação dos vídeos.

Cícero Medeiros disse que pulou fora porque soube do “modus operandi” do outro grupo.

“A intenção era amarrar os vereadores e imprensar o prefeito eleito, inclusive, até acho que eles ou ensinaram a Cunha (Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal) como fazer um esquema desses ou aprenderam com ele, porque a barra é muito pesada”, disse.

Segundo ele, cada gabinete tem 4 assessorias e o Poder Legislativo paga mensalmente a 145 assessores.

No caso dos 9 vereadores que se rebelaram seriam 36 assessorias e o restante, conforme Cícero, serviria como balcão de negócios.

“Ou seja, o vereador que quiser ter mais assessorias tem que se submeter à chibata de quem está no comando. Só que o comando hoje, é juntar um grupo para pegar o prefeito futuramente. Só que eu não posso concordar de forma alguma com um cenário desse, haja vista o que vem passando Santa Rita”, disse.

Para o vereador Cícero Medeiros, quem fez o vídeo e se deixou chantagear pelo grupo de Gustavo (PTN) e Anésio Miranda (PSB) vai estar compactuando com o caos administrativo pelo qual passa o município de Santa Rita.

“Fica aqui um alerta para que quem fez o vídeo, assinou documento para ficar sob o comando desses que estão ai. Vão estar exatamente levando a cidade para o caos mais uma vez”, destacou.

O grupo denunciou ainda que o vídeo foi gravado pelo vereador Galego do Boa Vista (PSL), e está guardado com o irmão dele, conhecido por Rogério.

Da Redação com Secom/PB