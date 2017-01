Vereadores de João Pessoa são empossados

Os 27 novos vereadores da Capital paraibana tomaram posse, em sessão solene realizada na tarde deste domingo (1º), inaugurando a 17ª Legislatura da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

A solenidade foi realizada no Plenário Senador Humberto Lucena, onde também ocorreu a eleição e condução da Mesa Diretora que vai atuar no biênio 2017-2018, tendo como novo presidente da Casa o vereador Marcos Vinícius (PSDB).

O vereador Durval Ferreira (PP), na condição de presidente da última legislatura, iniciou os trabalhos e convidou as seguintes autoridades para composição da mesa: os vereadores Bosquinho (PSC) e Léo Bezerra (PSB), este último como parlamentar mais votado no último pleito municipal; os deputados estaduais Hervázio Bezerra (PSB) e Edmilson Soares (PMN), representando a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e o Governo do Estado, respectivamente; e o secretário-chefe do gabinete do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), Hildevânio Macêdo.

Após a chamada nominal dos 27 vereadores eleitos, todos prestaram o compromisso previsto no parágrafo 1º do artigo 10 do Regimento Interno da CMJP e assinaram individualmente seus respectivos termos de posse, sendo ao fim declarados empossados por Durval Ferreira.

Os parlamentares que assumiram seus mandatos nessa sessão solene de instalação da 17º Legislatura (2017-2020) da CMJP foram: Bosquinho (PSC); Bruno Farias (PPS); Chico do Sindicato (PT do B); Damásio Franca (PP); Dinho (PMN); Durval Ferreira (PP); Eduardo Carneiro (PRTB); Eliza Virgínia (PSDB); Fernando Milanez Neto (PTB); Helton Renê (PC do B); Humberto Pontes (PT do B); João Almeida (SD); João Corujinha (PSDC); João dos Santos (PR); Bispo José Luiz (PRB); Léo Bezerra (PSB); Lucas de Brito (PSL); Luís Flávio (PSDB); Mangueira (PMDB); Marcos Henriques (PT); Marcos Vinícius (PSDB); Pedro Coutinho (PHS); Raíssa Lacerda (PSD); Sandra Marrocos (PSB); Tanilson Soares (PSB); Thiago Lucena (PMN); e Tibério Limeira (PSB).

Após a posse, a solenidade foi suspensa e deu vez a uma sessão extraordinária, ainda sob a presidência de Durval Ferreira, para eleição da Mesa Diretora referente ao biênio 2017-2018.

A chapa única registrada e que foi aclamada vencedora traz como integrantes: Marcos Vinícius (presidente); Lucas de Brito (1º vice-presidente); João dos Santos (2º vice-presidente); Raíssa Lacerda (1ª secretária); Dinho (2º secretário); e Eduardo Carneiro (3º secretário).

Todos os presentes se declararam favoráveis à chapa, exceto o vereador Tibério Limeira, que, no início da votação, pediu para fazer sua declaração de voto:

“Solicito que conste em ata que me abstive de participar desse processo, não por uma decisão pessoal, mas puramente política, de não fortalecer o PSDB. No entanto, desejo boa sorte ao novo presidente Marcos Vinícius”.

Ascom