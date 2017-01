Vereadores de João Pessoa cobram prefeitura para conter erosão na falésia

Vereadores da bancada de oposição na Câmara de João Pessoa visitaram, na manhã desta terça-feira (24), a barreira do Cabo Branco para verificarem in loco o estado de abandono da falésia e pedir providências à Prefeitura no sentido de conter a erosão no local.

Participaram da inspeção os vereadores Eduardo Carneiro (PRTB), Bruno Farias (PPS), Humberto Pontes (PTdoB), Leo Bezerra (PSB) e Marcos Henriques (PT).

Durante a visita, os parlamentares puderam constatar a real situação da barreira e se mostraram indignados com a inércia da Prefeitura.

O vereador Eduardo Carneiro cobrou agilidade do prefeito Luciano Cartaxo (PSD) e disse que é preciso que o gestor encare esse grave problema de frente. O parlamentar lembrou que esse problema vem se arrastando há vários anos e o prefeito não se sensibilize para solucionar a situação.

“Essa é a segunda visita que fazemos para cobrar providências em relação a problemas históricos de nossa cidade. Vamos continuar atentos, pois essa é a nossa missão. A cidade de João Pessoa, o Brasil e o mundo não podem perder esse importante ponto turístico que, sem dúvida nenhuma, nos diferencia e embeleza nossa orla”, comentou.