Vereadores campinenses evitam tratar de reajuste na sessão ordinária

Um silêncio quase sepulcral marcou a sessão ordinária de hoje do Poder Legislativo de Campina Grande, no tocante ao polêmico projeto que instituiu a criação do 13º salário para os parlamentares, assim como autorizou o reajuste na remuneração da ordem de 26%.

O único parlamentar a falar sobre o tema foi Cicero Buchada (PSDB, foto), que disse publicamente não ter assinado o projeto, por considerar inoportuno o momento para essa majoração.

O vereador-presidente Pimentel Filho (PSD) deixou o plenário sem dar declarações à imprensa.

Da Redação