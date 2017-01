Vereadora reclama dos deputados do PSDB na ALPB

Foto: Ascom

A vereadora Eliza Virgínia (PSDB) está agora a um passo de assumir o mandato de suplente de deputada estadual, mas se queixa que está faltando companheirismo dos tucanos para que realize o sonho de ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Ela disse que para quem era terceira suplente as coisas melhoraram muito, mas espera que haja maior interesse do seu partido para que melhorem ainda mais a sua situação. “Isso tem que partir da presidência do partido, eu vou conversar com Ruy Carneiro para saber o que está havendo” disse.

A vereadora explicou ainda que o prefeito de João Pessoas, Luciano Cartaxo (PSD) tem interesse nessa mudança porque vai beneficiar um suplente de vereador na base aliada. “Falta a gente conversar, mas eu confesso que não corri atrás e estou deixando que as coisas aconteçam de uma forma mais natural possível”, destacou.

Segundo Eliza Virgínia, possa ser que aconteça de ela assumir uma vaga já que é a bola da vez quando um deputado tirar licença por qualquer motivo. “Mas eu ainda não falei com ninguém do meu partido, mas existe o interesse, principalmente, para beneficiar os suplentes de vereadores da base governista na Câmara Municipal, a exemplo do Professor Gabriel e Marmuthe Cavalcanti”.

A vereadora negou que estaria saindo do ninho tucano porque estaria insatisfeita com a falta de atenção do PSDB, mas confirmou que recebeu convite do presidente do PTB na Paraíba, Genival Matias para ingressar na legenda. Contudo disse ter ficado honrada com o convite, mas é algo para ser decidido futuramente.