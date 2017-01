Vereadora do partido de Luciano Cartaxo reclama do prefeito pessoense

A insatisfação reina no PSD de João Pessoa, com relação ao prefeito Luciano Cartaxo (PSD): “Estou me sentindo excluída”, proclamou a vereadora Raíssa Lacerda, que até o ano passado presidia o partido na Capital.

Seis dos 17 vereadores da base governista em João Pessoa exteriorizam queixas do prefeito/quase candidato a governador.

