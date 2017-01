Vereador sobre sucessor de Ricardo: A transferência de voto não é automática

O vereador Tibério Limeira (PSB) comentou sobre as conversas envolvendo a definição do nome do sucessor do governador Ricardo Coutinho e disse que considera que a posição precisa ser tomada antes de 2018.

Ele mencionou que o governador vai ter o entendimento de indicar o melhor nome para que o grupo saia vencedor nas eleições.

– O nome precisa ser definido em 2017. Esse comando é um dos mais bem avaliados do país e a avaliação da gestão também é muito boa. A transferência de voto não é automática, a gente tem que fazer um trabalho de convencimento. Temos alguns nomes importantes para ofertar e tenho certeza de que sairemos vitoriosos dessa eleição – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.