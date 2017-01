Vereador sobre Aluizio Campos: “Romero escondeu parceria com Governo Federal”

foto: Paraibaonline

O vereador Galego do Leite (PTN), falou sobre o Complexo Aluizio Campos e teceu críticas à administração do prefeito Romero Rodrigues, em relação ao processo que envolve a construção do complexo.

O vereador insinou que o local poderá se tornar um distrito privado dentro do município devido à empresas privadas estarem participando do andamento do complexo e, segundo ele, o prefeito teria ”escondido” a parceria com o Governo Federal.

– O Aluizio Campos é a maior obra do Estado da Paraíba de habitação com 4.100 unidades, e o prefeito Romero escondeu. Ele não tem feito alarde em dizer que está construindo a adutora para o complexo com recursos do Governo do Estado. – disse ele, acrescentando que alguns processos foram feitos “às escuras”.

Em resposta, o também vereador Alexandre do Sindicato (PHS) disse que a estrutura está sendo preparada para não faltar nada para a população e negou que a parceria com o governo federal tenha sido escondida. Ele afirmou que todas as atas passam pelo Ministério Público.

Além disso, ele informou que possivelmente o Aluizio será um dos pontos de um possível VLT.