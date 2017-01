Vereador quer incentivo para área de Relações Internacionais e Cartaxo se compromete

A proposta do vereador Lucas de Brito (PSL) de incentivar a área das Relações Internacionais em João Pessoa vem sendo bem recebida pelo prefeito Luciano Cartaxo (PSD). Em reunião com o gestor pessoense, nesta terça-feira (10), Lucas conseguiu viabilizar a criação de um Núcleo de Relações Internacionais na Capital paraibana.

O Núcleo será vinculado à Secretaria de Turismo e terá o intuito de possibilitar a participação da Prefeitura de João Pessoa em concursos internacionais.

Do mesmo modo, atuará na captação de recursos de financiamentos internacionais para a implantação de modelos inovadores e sustentáveis na administração municipal.

Lucas destacou que a criação do Núcleo não trará novas despesas ao erário, uma vez que funcionará apenas com um ou dois servidores, além de ter sido prevista em emenda destinada ao projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício de 2017, no valor de R$ 160 mil.

“Este é o primeiro e um importante passo para que a nossa cidade comece a viabilizar a adesão à Rede Mercocidades”, destacou.

A Mercocidades é uma rede de cooperação horizontal que integra cidades do Mercosul para compartilhar experiências exitosas na gestão de políticas públicas.

A criação do Núcleo também se relaciona diretamente com uma demanda do setor na Paraíba. Em João Pessoa funcionam dois cursos de graduação em Relações Internacionais, nos Câmpus das universidades Federal (UFPB) e Estadual (UEPB). As duas instituições ainda possuem programas de mestrado e núcleos de pesquisas em diferentes abordagens das RIs.

Ascom