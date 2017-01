Vereador propõe fundo de mobilidade para amortizar tarifa de ônibus em João Pessoa

Após o reajuste da passagem de ônibus anunciado pela prefeitura de João Pessoa, o vereador Tibério Limeira (PSB) defendeu a implantação de um fundo de mobilidade urbana como alternativa para a desoneração da tarifa na capital.

“O subsídio público do transporte coletivo é uma realidade em grandes centros urbanos mundiais, a exemplo de São Paulo, Nova York e Londres, além de cidades de médio e pequeno porte da Europa e América do Norte”, explicou.

Para operar com o subsídio, as empresas estariam sujeitas a cumprir um padrão de qualidade, que, segundo o vereador, “deverá refletir primeiramente na redução da tarifa, além de melhorias como a ampliação e regularidade de linhas e ônibus higienizados”.

Segundo o parlamentar, ao depender exclusivamente da receita gerada pelo pagamento da tarifa, o sistema de transporte coletivo acaba fornecendo um serviço de baixa qualidade e alto custo para o usuário.

“Assim como saúde e educação, o transporte deve ser encarado não somente como um serviço, mas como direito básico constitucional, por isso defendemos que o custo da tarifa seja dividido entre o usuário e o poder público”, argumentou.

O parlamentar anunciou a criação de um fórum com a finalidade de realizar estudos para a elaboração do Projeto de Lei do fundo de mobilidade urbana. Ainda de acordo com o vereador, “um dos principais desafios será a regulamentação de fontes de receitas perenes”.

A expectativa é que participem representantes da prefeitura, entidades estudantis, sindicatos, associações empresarias, conselhos e institutos de engenheiros e arquitetos, além de setores ligados ao tema.