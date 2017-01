Vereador pretende apresentar projeto que reduz período de recesso parlamentar

O vereador e futuro secretário de Esporte e Lazer de Campina Grande, Teles Albuquerque (PSC), comentou sobre suas projeções para a cidade e destacou que é preciso cobrar muitas ações do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), como uma rotatória na Avenida Assis Chateaubriand e o funcionamento do Conselho do Idoso.

Ele afirmou que o que mais lhe surpreendeu na rotina parlamentar foi o pouco trabalho e disse que a cidade e o Executivo precisam dos vereadores para seu planejamento.

Teles afirmou que pretende apresentar um projeto para que o recesso parlamentar anual seja reduzido de 80 para 45 dias e disse que os vereadores precisam focar mais nas sessões que apresentem soluções para Campina Grande.

– O recesso parlamentar é muito longo. Bastariam trinta dias no fim do ano, como todo trabalhador tem suas férias, e quinze no período ímpar de Campina Grande, que é o Maior São João do Mundo. A cidade precisa da gente demais, o vereador está ali para apresentar uma solução. Temos que trabalhar mais, produzir mais – colocou.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação