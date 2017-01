Vereador pontua principais prioridades para atuação na Câmara campinense

O vereador Álvaro Farias (PSC) assumiu, na tarde desta terça-feira, uma cadeira na Câmara Municipal de Campina Grande, no lugar do vereador Teles Albuquerque (PSC), que será o titular da pasta de Esporte da cidade.

Ele contou que pretende priorizar no seu mandato a agricultura e tem como propostas apresentar projetos de lei referente a realização de cirurgias eletivas.

O parlamentar também comentou que as maior carência do homem do campo é a água.

– É um compromisso nosso e do prefeito fazer duas barragens grandes, uma no Distrito de São José da Mata e outra no distrito de Catolé – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.