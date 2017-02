Vereador pessoense propõe ações educativas nas escolas para combater o Aedes aegypti

Com a proximidade do período de chuvas, o vereador Lucas de Brito (PSL) vem destacando a necessidade de intensificar campanhas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e a zika (que causa microcefalia).

Nesta sexta-feira (03), o parlamentar conversou com a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, Edilma Ferreira da Costa, para propor a realização de ações, a exemplo das que foram realizadas no ano passado nas escolas e Centros de Referência em Educação Infantil (Creis) da Rede Municipal de João Pessoa.

De acordo com o vereador a intenção é estimular as crianças para que elas levem a mensagem sobre a importância desses cuidados para as famílias. “A Prefeitura já realizou esse tipo de ação no ano passado, dentro do Dia D de Mobilização, e o resultado foi muito positivo. Nossa sugestão é para que a ação se repita entre os alunos da Rede Municipal”, afirmou o vereador, autor da Lei nº 13.173/2016, que autoriza a aplicação de multas para quem colaborar com a proliferação do mosquito.

foto: Abr

Lucas lembrou que, na última quinta-feira (02), a Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses (Gvaz) de João Pessoa divulgou o resultado do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa).

Os dados foram positivos, indicando que o Índice de Infestação Predial (IIP) na Capital é de 0,5%, ou seja, a cada 200 imóveis, apenas um apresenta risco de reprodução do mosquito. Mesmo assim, ele ressalta que o período de chuvas pode alterar negativamente essas informações.

“É importante mantermos as campanhas de conscientização em evidência. A Vigilância Ambiental já está elaborando um calendário de ações preventivas nos bairros e podemos associar estas atividades às escolas”, avaliou.

O vereador acrescentou que pretende se encontrar com a secretária adjunta da Educação, América Castro, na próxima segunda-feira (06) e que está à disposição para colaborar com a gestão durante a campanha.