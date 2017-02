Vereador pede que PMCG cumpra lei de prevenção às drogas

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB) falou, durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nessa quinta-feira(2), sobre a lei de sua autoria que estabelece que recursos para promoção do Maior São João do Mundo sejam destinados para prevenção às drogas na cidade e o recente anúncio feito pelo prefeito Romero Rodrigues de que a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) será patrocinadora do evento.

Na oportunidade, o parlamentar pediu que diante das possíveis mudanças na organização da festa a lei seja cumprida.

– Essa lei tem um espírito humanitário e visa dar esperança a quem está na sarjeta. Estamos pedindo ao prefeito 5% de tudo aquilo que for arrecadado para promoção do Maior São João do Mundo. Pra que é esse dinheiro? Para alguém que na comunidade desenvolve um trabalho, quem tem uma escolinha de capoeira, de futebol, que tem um centro de recuperação, e que vai elaborar um projeto para receber recursos e fazer aquilo que a Prefeitura tem obrigação de fazer e não está fazendo. Já que a Prefeitura não cumpre com a sua obrigação e tem pessoas de bom coração nessa cidade que querem fazer isso, acho que é o mínimo que a gestão deveria fazer – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.