Vereador paraibano é preso suspeito de envolvimento em explosões de bancos

foto: reprodução

Uma operação realizada nesta sexta-feira (27) entre as polícias civis da Paraíba e Pernambuco, prenderam nove pessoas suspeitas de explodirem caixas eletrônicos de bancos no estado da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Entre os presos, está o vereador de Alcantil, Moises Marques de Sousa (PV), de 36 anos, vereador mais votado do município.

Foram apreendidas pistolas de calibre (9mm, 45 e 380), todas de uso restrito das Forças Armadas, aproximadamente 3 mil reais, uma furadeira, um pé de cabra e um carro.

De acordo com Delegado de Roubos e Furtos, Cristiano Santana, a Operação intitulada “Sem Divisas”, foi deflagrada com a investigação da polícia pernambucana contando com a ajuda dos policiais paraibanos.

Foram detidas seis pessoas em Alcantil, uma em Campina Grande e duas em Alagoa Grande. Os outros oito nomes só serão divulgados em uma coletiva de imprensa na conclusão de toda a operação.

As declarações repercutiram no Jornal da Manhã.