Vereador lamenta que contas de ex-prefeito não foram apreciadas na CMCG

Foto: Paraibaonline

O vereador de Campina Grande, Galego do Leite (PTN), lamentou a impossibilidade das contas do ex-prefeito campinense, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), não serem discutidas na Casa Félix Araújo.

– Pela primeira vez na história da Câmara Municipal iriamos votar a conta de um ex-gestor. Lamentavelmente, não houve quórum – disse.

Sobre o impasse ocasionado nos últimos dias por causa da aprovação de reajuste salarial e instituição do 13º salário dos vereadores, o parlamentar destacou que é uma matéria complexa e o clamor da população campinense está sendo ouvido.

– A única forma legal que teríamos de votar esse reajuste, dentro da forma da lei, seria desta forma que ocorre a cada quatro anos. Desde que entrei na Câmara Municipal ganho o mesmo salário. Quem está na vida pública tem que ter o ônus e o bônus- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação