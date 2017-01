Vereador Helton Renê descarta entrega da liderança do governo a Cartaxo

O vereador Helton Renê (PC do B) negou que estaria intencionado a entregar a liderança do governo ao prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD). O fato é que o líder tem cortado um dobrado para acalmar os ânimos dos aliados, que andam cobrando do prefeito cumprimentos de pleitos na gestão.

Conforme o vereador, as soluções estão em andamento para contornar as queixas da base aliada e disse que está fora de cogitação à entrega do cargo até porque foi uma escolha do prefeito.

“É que existem “zunzum” e quem conta um conto aumenta um ponto, mas não existe nada nesse sentido”, ressaltou.

Também disse não haver crise dentro da bancada e que na realidade isso faz parte do relacionamento entre os vereadores e o prefeito e existem altos e baixos. “Estamos falando de um novo mandato, de uma nova situação que está sendo discutida com cada vereador”.

Contudo, o líder do governo disse entender, como parlamentar que é das demandas que cada um tem e quer que sejam atendidas, porém espera que o bom senso prevaleça porque é uma via de mão dupla e sendo bem utilizado, se consegue o que quer.

“O vereador é o para- choque de um prefeito dentro de uma cidade, então isso é perfeitamente natural que isso aconteça. Mas estamos ainda no início da gestão e vamos resolve todas as questões.”, assegurou.